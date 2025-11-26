الخميس 2025-11-27 12:31 ص
 

صور صادمة لما عثرت عليه الداخلية السورية شمال مدينة حمص

الأربعاء، 26-11-2025 09:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية، العثور على أربع مقابر جماعية، تضم رفات عشرات الأشخاص وذلك في شارع الستين شمال مدينة حمص وسط سوريا.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان نشرته في قناتها على منصة "فيسبوك": "عُثر خلال أعمال الحفر في شارع الستين شمال مدينة حمص على أربع مقابر جماعية من قِبل عدد من المدنيين، تضم رفات عشرات الأشخاص".

وأضافت الوزارة: "تمّ إخطار الجهات المختصة، التي باشرت عملها لإجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد تفاصيل المقابر المكتشفة، والتحقّق من وجود رفات أخرى محتملة".

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجهات المختصة في سوريا عثرت خلال الأشهر الماضية على العديد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من البلاد، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا على يد قوات النظام السابق خلال سنوات الثورة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان "وثّقت قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار عام 2011".


Image1_11202526215336115317655.jpg
Image2_11202526215336115317655.jpg
Image3_11202526215336115317655.jpg
Image4_11202526215336115317655.jpg

روسيا اليوم 
 
 
