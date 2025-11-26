روسيا تكسر صمتها بشأن تسريب المكالمة بين ويتكوف وأوشاكوف

نشرت وكالة "بلومبيرغ" نص المكالمة التي جرت في 14 أكتوبر الماضي، حيث قدم خلالها مبعوث ترامب ستيف ويتكوف نصائح لمستشار بوتين في السياسة الخارجية يوري أوشاكوف حول كيفية عرض خطة السلام في أوكرانيا على ترامب.
وأوضحت الوكالة أنها اطلعت على التسجيل، لكنها لم تفصح عن كيفية حصولها على المحادثة شديدة الحساسية بين كبار مسؤولي الدولتين.
وقال أوشاكوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن محادثته مع ويتكوف لم تكن مخصصة للنشر ولا ينبغي أن تسرب. وأضاف: "هذا غير مقبول"، مؤكدا أن الهدف من التسريب هو "تعطيل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأوضح أوشاكوف أن بعض محادثاته كانت تجرى عبر قنوات حكومية مشفرة، و"نادراً ما يتم اعتراضها أو تسريبها ما لم يكن أحد الأطراف هو الذي قام بذلك عمداً". وأكمل: "هناك بعض المحادثات على تطبيق واتساب يمكن لأحدهم، بطريقة ما، الاستماع إليها".
واستبعد أوشاكوف أن يكون أحد المشاركين في المكالمة هو من سربها، موضحاً أنه سيثير المسألة مع ويتكوف.
ومن جهته، زعم كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص لبوتين، أن تقرير "بلومبرغ" بشأن مكالمة جمعته بأوشاكوف بتاريخ 29 أكتوبر، "مزيف".
فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن بعض المؤسسات الإعلامية تستخدم هذا التسريب كجزء من "حرب المعلومات الهجينة"، بهدف تقويض علاقات موسكو وواشنطن.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن في حالة استنفار بعد إطلاق نار في محيط البيت الأبيض
-
187 طعنًا انتخابيًا .. قرار قضائي ينتظر المصريين السبت المقبل
-
السيسي يوجه بتطبيق القانون بشكل صارم بعد ما جرى في مصر
-
صور صادمة لما عثرت عليه الداخلية السورية شمال مدينة حمص
-
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعم القضية الفلسطينية
-
وزراء الإعلام العرب يوافقون على منح صفة مراقب لمنظمتين عربيتين
-
إندونيسيا تحقق في "تلوث إشعاعي" داخل شحنات موجهة إلى أميركا
-
انقلاب عسكري في غينيا بيساو واعتقال الرئيس