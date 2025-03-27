محاضرة في جامعة آل البيت حول هلال شوال

الوكيل الإخباري- نظّمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة آل البيت، اليوم الخميس، محاضرة علمية بعنوان "هلال شوال ... هلال العيد وفقاً للمعطيات والحسابات الفلكية" .

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وتحدث أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة البلقاء التطبيقية عضو الاتحاد الدولي الفلكي والاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والجمعية الفلكية الأردنية الدكتور علي الطعاني، عن الحسابات الفلكية الدقيقة لتحرّي هلال شهر شوال لعام 1446 هـجريا، موضحا أن موعد التحري سيصادف يوم السبت الموافق 29 آذار.