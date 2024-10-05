 
السبت 2024-10-05 03:50 م
 

محافظ البلقاء يدعو لتطوير مداخل السلط

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 05-10-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري-    أكد محافظ البلقاء سلمان النجادا ضرورة تطوير مداخل مدينة السلط، لتسهيل حركة المرور وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق، وبما ينعكس إيجاباً على سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ اليوم السبت على مداخل المدينة يرافقه رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري.


ودعا النجادا الى تقييم أوضاع مداخل المدينة وتحسين البنية التحتية خصوصاً في منطقة السرو والطريق الرئيس المؤدي إلى المدينة وبما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين حركة المرور.


بدوره قال الحياري، إن بلدية السلط ملتزمة بتطوير المرافق العامة والبنية التحتية في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مع التركيز على إزالة العشوائيات والحفاظ على جمالية المداخل.


وأشار الى أن منطقة السرو تُعد نقطة حيوية لدخول المدينة وسيتم التعاون مع وزارة الأشغال العامة لتنفيذ خطة تحسينات تشمل الطرق والمرافق الخدمية وبما يضمن سلامة وانسيابية حركة المرور بشكل أفضل.
--(بترا)

 
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