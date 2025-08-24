محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في بصيرا

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، مصنع الألبسة الجاهزة في لواء بصيرا، واطلع على خطوط الإنتاج في المصنع الذي أقيم بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف توفير فرص عمل لفتيات المنطقة والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

وأكد الماضي، أهمية مصنع الألبسة في منطقة بصيرا، كأحد النماذج الناجحة من الفروع الإنتاجية التي ساهمت وزارة العمل في إنشائها بالتعاون مع القطاع الخاص، للإسهام في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الطفيلة، وتعزيز فرص التمكين المهني للمرأة والشباب في المحافظة.