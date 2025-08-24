محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في بصيرا

وأكد الماضي، أهمية مصنع الألبسة في منطقة بصيرا، كأحد النماذج الناجحة من الفروع الإنتاجية التي ساهمت وزارة العمل في إنشائها بالتعاون مع القطاع الخاص، للإسهام في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الطفيلة، وتعزيز فرص التمكين المهني للمرأة والشباب في المحافظة.
وأشار إلى الدور الحكومي في توفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، وتسخير كافة الخدمات لدعم وحماية قطاع الاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
