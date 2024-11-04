محافظ الطفيلة يطلع على الخدمات المقدمة في المستشفى الحكومي

وأكد الزيود خلال جولة تفقدية للمستشفى، اليوم الاثنين، أن الحكومة وبتوجيهات ملكية تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، وتطويرها وتلبية احتياجات المواطنين بأقصى الإمكانيات المتاحة عبر إقامة صروح طبية منها مستشفى الطفيلة الحكومي الذي جاء بمكرمة ملكية سامية، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.
واستمع خلال تفقده أقسام المستشفى إلى أبرز المطالب والاحتياجات الصحية، ومطالب المراجعين الذين أشادوا بالخدمة المميزة التي تقدم في المستشفى من خلال كوادر تتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة.
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