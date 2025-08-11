محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها

الوكيل الإخباري- قرر محافظ المفرق فراس أبو الغنم تأمين سكن لأسرة تضرر منزلها جراء سقوط السقف في منطقة منشية الغياث بلواء الرويشد نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة مساء اليوم الاثنين.

