محافظ المفرق: تأمين سكن لأسرة تضررت بسقوط سقف منزلها

وقال أبو الغنم، إن سقوط سقف البيت المصنوع من الزينكو تسبب بإصابة 3 أشخاص إصابات طفيفة تم نقلهم إلى مستشفى الرويشد الحكومي لتلقي العلاج، مشيرا الى أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم للأسرة المتضررة وضمان سلامتها.
