مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية الأمن العام اليوم الجمعة واحتفاءً بمرور 104 أعوام على تأسيسها، معرضاً شاملاً للآليات والمعدات والتوعية في حدائق الحسين بالعاصمة عمان، ومتحف الأمن العام في مدينة العقبة، وسط مشاركة واسعة من مرتبات الأمن العام، وحضور غفير من المواطنين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

اضافة اعلان



ويأتي هذا الاحتفاء تأكيداً على الدور التاريخي والريادي الذي تقوم به المديرية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، ومكافحة الجريمة، إلى جانب حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.



وتضمن المعرض في حدائق الحسين استعراضاً لأبرز المعدات والآليات التي استخدمت عبر تاريخ المديرية، وما شهدته من تطور نوعي على مدار أكثر من قرن، بمشاركة مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، إلى جانب فعاليات موسيقية وعروض قدمها فرسان وهجانة الأمن العام.