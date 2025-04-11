مديرية الأمن العام تحتفي بمرور 104 أعوام على تأسيسها

ويأتي هذا الاحتفاء تأكيداً على الدور التاريخي والريادي الذي تقوم به المديرية منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، في حماية المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيين، ومكافحة الجريمة، إلى جانب حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وتضمن المعرض في حدائق الحسين استعراضاً لأبرز المعدات والآليات التي استخدمت عبر تاريخ المديرية، وما شهدته من تطور نوعي على مدار أكثر من قرن، بمشاركة مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام، إلى جانب فعاليات موسيقية وعروض قدمها فرسان وهجانة الأمن العام.
كما شمل المعرض أجنحة خاصة لعدد من الوحدات والتشكيلات، وعرض لمنتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى المعرض المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات، في تجسيد حي للتطور الذي شهدته المديرية في مختلف مجالات عملها.
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