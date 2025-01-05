مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والسليم وذلك باتباع مايلي:
● الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
● الانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.
● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.
● أخذ الحيطة والحذر عند القيادة خاصة عند هطول الامطار.
● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.
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