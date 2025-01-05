مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من حالة عدم الاستقرار الجوي والتي قد تشهد هطولات مطرية في أماكن وأوقات مختلفة، وإمكانية لتشكل السيول وجريان الأودية، وذلك حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية. اضافة اعلان





وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة اتباع السلوك الآمن والسليم وذلك باتباع مايلي:



● الابتعاد عن مجاري السيول وجوانب الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



● الانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.



● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.



● أخذ الحيطة والحذر عند القيادة خاصة عند هطول الامطار.



● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.