مديرية الأمن العام تطلق الأسبوع التوعوي الجامعي

وشهدت الجامعة الأردنية انطلاقة فعاليات الأسبوع التوعوي، بحضور قائد أمن إقليم العاصمة، العميد الدكتور جمال الجازي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد حسان القضاة، وعميد شؤون الطلبة، الدكتور صفوان الشياب، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع غفير من الطلبة من مختلف الكليات.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول، التي نفذت أيضا في جامعات البلقاء التطبيقية، وعجلون الوطنية، وإربد الأهلية، محاضرات توعوية قدمها مختصون من مديرية الأمن العام، وأساتذة من تلك الجامعات، تناولت عددا من المحاور التوعوية حول التعامل مع مختلف التحديات الشبابية والمجتمعية والسلوكيات السلبية، مثل العنف الجامعي، ومكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والبرامج المجتمعية.
