مديرية الأمن العام تطلق الأسبوع التوعوي الجامعي

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي بعنوان "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"، بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة، وإشراكهم في العملية الأمنية، ونشر الوعي، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لديهم، وتمكينهم من استثمار طاقاتهم في المجالات المجتمعية.

وشهدت الجامعة الأردنية انطلاقة فعاليات الأسبوع التوعوي، بحضور قائد أمن إقليم العاصمة، العميد الدكتور جمال الجازي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد حسان القضاة، وعميد شؤون الطلبة، الدكتور صفوان الشياب، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وجمع غفير من الطلبة من مختلف الكليات.