ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

وتوقفت طائرة الرئيس الأمريكي في الدوحة، حيث التقى داخلها أمير قطر ووزير الخارجية القطري، مؤكدًا أنّها حليف عظيم للولايات المتحدة.
وأعرب ترامب عن شكره لقطر مشيرًا إلى أنّ الشرق ألاوسط آمن الآن.
