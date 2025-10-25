ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

09:01 م

الوكيل الإخباري- التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية المتوجهة إلى ماليزيا. اضافة اعلان





وتوقفت طائرة الرئيس الأمريكي في الدوحة، حيث التقى داخلها أمير قطر ووزير الخارجية القطري، مؤكدًا أنّها حليف عظيم للولايات المتحدة.



وأعرب ترامب عن شكره لقطر مشيرًا إلى أنّ الشرق ألاوسط آمن الآن.