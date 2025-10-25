السبت 2025-10-25 10:41 م
 

ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
السبت، 25-10-2025 09:01 م
الوكيل الإخباري-   التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية المتوجهة إلى ماليزيا.اضافة اعلان


وتوقفت طائرة الرئيس الأمريكي في الدوحة، حيث التقى داخلها أمير قطر ووزير الخارجية القطري، مؤكدًا أنّها حليف عظيم للولايات المتحدة.

وأعرب ترامب عن شكره لقطر مشيرًا إلى أنّ الشرق ألاوسط آمن الآن.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب عن غزة: "يجب أن يكون هذا سلاما مستداما"

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غزة بقصف اسرائيلي

ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

أخبار محلية ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الاردنية يستضيف مبادرة إنسانيّة لضعاف السمع

مشهد عام للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: الشرق الأوسط آمن الآن

علم الأمم المتحدة

عربي ودولي توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية عجلون: تعبيد طريق المشيرفة والصافح بكفرنجة



 
 





الأكثر مشاهدة