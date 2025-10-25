السبت 2025-10-25 10:41 م
 

توقيع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

علم الأمم المتحدة
الامم المتحدة
 
السبت، 25-10-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري-   وقعت أكثر من 60 دولة في هانوي اليوم السبت، أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية.

وتأتي هذه الاتفاقية لخلق إطار قانوني دولي لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها من استغلال الأطفال إلى عمليات الاحتيال وغسيل الأموال.

 
 
