مدير الأمن العام يكرم كبار الضباط المتقاعدين تقديراً لعطائهم المميز

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الوكيل الإخباري- كرَّم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الإثنين، في مبنى المديرية، عدداً من كبار الضباط المتقاعدين، في إطار نهج مديرية الأمن العام الدائم للتواصل مع متقاعديها، تقديراً لجهودهم الكبيرة في تعزيز المنظومة الأمنية والإنسانية. اضافة اعلان





وأكد اللواء المعايطة خلال التكريم أن التوجيهات الملكية السامية شكلت دائماً رؤية مثالية للمديرية في الحفاظ على صلة وثيقة مع متقاعديها، بما يعزز الروابط مع زملائهم العاملين، ويحفزهم على أداء واجباتهم اليومية بكفاءة وتميز.



وأشار إلى أن مسيرة التطوير والتحديث التي تنتهجها المديرية، وفقاً لأعلى المعايير، تتطلب دوما تقدير وتكريم من أسهموا في بناء هذا الصرح الأمني من المتقاعدين الذين بذلوا جهداً مخلصاً في حماية الوطن وتعزيز استقراره ورفعته.



من جانبهم، عبّر الضباط المتقاعدون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم، مؤكدين استمرار ولائهم لجهازهم الأمني وقيادتهم الهاشمية، ومشدّدين على أهمية تعزيز روح الشرف والأمانة التي كانت محور خدمتهم، كما قدموا أمنياتهم الطيبة لزملائهم العاملين، داعين إلى مواصلة العطاء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية التي جعلت من مديرية الأمن العام نموذجاً يحتذى به.