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مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 11-01-2025 07:20 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور، خلال زيارته، اليوم السبت، إلى محطة الخناصري لبحوث الثروة الحيوانية والمراعي في المفرق، أن المحطة نواة بحثية وتعليمية وإرشادية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمزارعين والجمعيات التعاونية والجامعات على المستويين الوطني والدولي.

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وأضاف خلال الزيارة التي تفقد خلالها المشاريع البحثية المنفذة في المحطة، أن المحطة رائدة في مجال استخدام التقنيات الحديثة والهادفة إلى إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية بغية الحفاظ على السلالات المحلية "العواسي" ورفع الكفاءة الإنتاجية لهذه السلالة من خلال وجود الكفاءات الفنية والميدانية.


واستعرض رئيس قسم المحطة الدكتور مصطفى شديفات، الخطط المستقبلية للحفاظ على السلالات المحلية من خلال إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بكل سلالة وإنشاء محطات أخرى، إضافة إلى وضع برنامج وطني للتحسين الوراثي والتوصيف المظهري والجيني لكل سلالة وحفظ المادة الوراثية للسلالات المميزة، وإنشاء بنك جينات يحتوي على أجنة مجمدة للسلالات المهددة بالانقراض.


كما استعرض أبرز الأبحاث والمشاريع القائمة في المحطة والمتمثلة بمشاريع الاستثمار في المجترات الصغيرة، وانتشال الأسر الريفية من الفقر، وإكثار القبار والتوصيف المظهري والجيني للسلالات المحلية للدواجن البلدية، لافتا إلى أبرز احتياجات المحطة المتمثلة في استحداث سور داخلي للمحطة ومختبرات مرجعية لتشخيص الأمراض الحيوانية، وتأسيس بنك للجينات للحفاظ على الأصول الوراثية الحيوانية، وحفر بئر ارتوازي لزراعة الأعلاف الحيوانية، وتفعيل مديريتي المحاصيل والبستنة للعمل في المحطة.

 
gnews

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