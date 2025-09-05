الجمعة 2025-09-05 02:12 م
 

مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

ت
جانب من اللقاء
 
الجمعة، 05-09-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، خلال لقائه أمس الخميس، مع مدراء المراكز البحثية، ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ريادية، مشددا على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية التي تدعم القطاع الزراعي، وتخدم صغار المزارعين، وتسهم في تطوير العمليات الزراعية، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

اضافة اعلان


وأشار الرواشدة إلى ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع التطبيقي، من خلال تبني الأصناف والأنواع النباتية التي تعزّز منظومة الأمن الغذائي وتحدّ من سوء التغذية، بما يواكب أولويات المرحلة المقبلة.


كما دعا الباحثين إلى تبنّي الأفكار الريادية والإبداعية وتحويلها إلى مشاريع بحثية تنموية، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحث العلمي هو المدخل الحقيقي لتطوير القطاع الزراعي.


من جهتهم، أكد مدراء مراكز البحث على أن هذه الخطوات تعكس الطموح الوطني في تعزيز مكانة البحث العلمي كركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي الأردني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي

ل

أخبار محلية عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

ت

أخبار محلية مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع الرهانات على خفض الفائدة الأميركية

ا

فلسطين كاتس يعلن فتح "بوابات الجحيم" في غزة

ا

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث

ت

أخبار محلية أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك

ا

أخبار محلية الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية



 
 





الأكثر مشاهدة