مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم الرواشدة، خلال لقائه أمس الخميس، مع مدراء المراكز البحثية، ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشاريع ريادية، مشددا على أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية التي تدعم القطاع الزراعي، وتخدم صغار المزارعين، وتسهم في تطوير العمليات الزراعية، تنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشار الرواشدة إلى ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالواقع التطبيقي، من خلال تبني الأصناف والأنواع النباتية التي تعزّز منظومة الأمن الغذائي وتحدّ من سوء التغذية، بما يواكب أولويات المرحلة المقبلة.



كما دعا الباحثين إلى تبنّي الأفكار الريادية والإبداعية وتحويلها إلى مشاريع بحثية تنموية، قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البحث العلمي هو المدخل الحقيقي لتطوير القطاع الزراعي.