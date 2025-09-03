مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية بلواء ماحص والفحيص

وأكد السليحات حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة الخدمات وتطويرها بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التزام الكوادر الطبية والإدارية بأعلى معايير المهنية والانضباط، وتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المرضى والعاملين.
واستمع إلى ملاحظات الكوادر الصحية واحتياجاتهم، والتحديات التي تواجه سير العمل، مؤكداً أن المديرية ستعمل على متابعتها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقال إن صحة المواطن تبقى أولوية قصوى، وأن تطوير الخدمات الصحية في محافظة البلقاء يسير وفق خطة واضحة تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في جميع المراكز الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف
-
الجيش يطبق قواعد الاشتباك ويحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
حجازين يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المجتمعات المحلية والسياحة المستدامة في البترا ووادي رم
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي
-
اتحاد العمال يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة المولد النبوي
-
الأمن العام يهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
-
مدرسة حقلية في الرمثا عن الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
وفد من شيوخ ووجهاء القطاع يزور المستشفى الميداني الأردني غزة/83