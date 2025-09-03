الأربعاء 2025-09-03 10:36 م
 

مدير صحة البلقاء يتفقد المراكز الصحية بلواء ماحص والفحيص

الأربعاء، 03-09-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري- تفقد مدير صحة البلقاء، الدكتور عاكف السليحات، اليوم الأربعاء، المراكز الصحية في لواء ماحص والفحيص، واطلع على واقع الخدمات المقدمة، ومستوى جاهزية المرافق الصحية لتلبية احتياجات المراجعين.

وأكد السليحات حرص وزارة الصحة على تعزيز جودة الخدمات وتطويرها بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التزام الكوادر الطبية والإدارية بأعلى معايير المهنية والانضباط، وتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المرضى والعاملين.


واستمع إلى ملاحظات الكوادر الصحية واحتياجاتهم، والتحديات التي تواجه سير العمل، مؤكداً أن المديرية ستعمل على متابعتها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وقال إن صحة المواطن تبقى أولوية قصوى، وأن تطوير الخدمات الصحية في محافظة البلقاء يسير وفق خطة واضحة تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين بيئة العمل في جميع المراكز الصحية.

 
 
