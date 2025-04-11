مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات

الوكيل الإخباري- اكد مدير عام منتجع حمامات ماعين السيد نضال ابوعلي لـ "الوكيل الاخباري" ان الحريق الناتج عن الانفجار خارج منتجع ماعين وكل الامور بالمنطقة السياحية طبيعي بدون اغلاقات.



واشار ابو علي اليوم الجمعة ان كوادر الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي وقع بعيداً عن مدخل حمامات ماعين السياحية في منطقة خالية وانه لا يوجد اي اصابات سُجلت.



وشدد ابو علي ان الحركة السياحية في الفندق طبيعية ولا اغلاقات.

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وكان انفجار ضخم هز مساء الجمعة منطقة جنوب ماعين في محافظة مأدبا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراش المجاورة.



ووثق مواطنون فيديوهات لاشتعال حرائق في منطقة خالية مليئة بالاعشاب .



وتداولت وسائل إعلام عبرية معلومات عن إسقاط طائرة مسيّرة قالت إنها "أُطلقت من اليمن"، وتم إسقاطها فوق منطقة البحر الميت قبل أن تدخل أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن.