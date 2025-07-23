مدينة الحسن للشباب تعقد اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الواقع المروري

واستعرض مدير المدينة بالوكالة معتز الملكاوي أبرز التحديات المرورية والتنظيمية التي تترافق مع إقامة الفعاليات الكبرى، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لضمان بيئة آمنة ومنظمة لجميع الزوار.
وأكد الملكاوي ضرورة إيجاد حلول مستدامة من خلال خطة مرورية مدروسة، تحفظ الانسياب المروري وتُسهم في تنظيم حركة المركبات والمشاة داخل المدينة ومحيطها.
وأوصى المشاركون، في نهاية الاجتماع، بضرورة تحديد آلية لدخول المركبات إلى ساحات المدينة يتم اعتمادها مسبقاً بالتنسيق مع إدارة المدينة، وإنشاء جسور مشاة على مداخل المدينة الرئيسية لضمان عبور آمن وتقليل التوقف المفاجئ على الطرق المحيطة، ومخاطبة المؤسسات الحكومية والأهلية والمدارس المحيطة بالمدينة لفتح مواقفها وكراجاتها أمام المواطنين والزوار خلال الفعاليات، بما يُسهم في التخفيف من الضغط المروري على مداخل وساحات المدينة.
واقترحوا تخصيص مسارات خاصة للمشاة والحافلات داخل المدينة، مع تثبيت لوحات إرشادية وتنظيمية واضحة في جميع الساحات والمداخل، والتنسيق مع بلدية إربد الكبرى لتحسين البنية التحتية المحيطة بالمدينة وتحديث الإشارات المرورية وتوزيع الحواجز بالشكل الأنسب وإطلاق حملات توعوية مرورية موجهة للزوار والرواد بالتعاون مع المعهد المروري الأردني عبر وسائل التواصل والمنشورات الإرشادية.
-
أخبار متعلقة
-
الفراية من الكرك: تنفيذ المشاريع أولوية .. والميزانيات يجب أن تُصرف قبل نهاية العام
-
الصفدي: قرار الكنيست تمهيد للتهجير.. ولن نقبل بضمّ الضفة
-
الخارجية: محاولة ضمّ الضفة خرق سافر للقانون الدولي
-
رئيس الوزراء يوقد شعلة مهرجان جرش إيذانا بانطلاق فعالياته
-
الأمير مرعد يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية
-
ندوة فكرية في "العالمي للوسطية" لتعزيز صناعة الإبداع والابتكار
-
الأمير مرعد يرعى إطلاق "مخيم الجميع" كأول نموذج وطني شامل لبدائل الإيواء في الأردن
-
البدء بأعمال تأهيل "مكب نفايات الرويشد"