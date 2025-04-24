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مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وصندوق كفاءات المستقبل

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جانب من توقيع الاتفاقية
 
الخميس، 24-04-2025 11:09 ص

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع صندوق كفاءات المستقبل مذكرة تفاهم مشتركة لدعم التعليم المهني والتقني والتشغيل والتوظيف وتمكين الشباب الأردني من الحصول على فرص تعليمية مهنية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

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وتهدف المذكرة، التي وقعها عن الجامعة رئيسها احمد العجلوني وعن الصندوق مديره التنفيذي زيد عريضة، إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الراغبين للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني، عبر آلية تمويل مبتكرة قائمة على اتفاقيات التسديد من الدخل دون فوائد أو رسوم إضافية، حيث يبدأ الطلبة بسداد نسبة من رواتبهم المستقبلية بعد البدء بالعمل، حتى الوصول إلـى إجمالي مبلـغ الدعم المالي الأولي فقط.


وأكد العجلوني أهمية هذا التعاون في دعم توجهات الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والمهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المحلي، مشيدا بدور القطاع الخاص ومؤسسات التنمية في تمكين الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني مستدام.


من جهته، أشار عريضة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام صندوق كفاءات المستقبل بتمكين الشباب من الوصول إلى التعليم النوعي في المجالات التقنية والمهنية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة مثل جامعة البلقاء التطبيقية، لافتا إلى أن البرنامج ممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW).


وتنص المذكرة على التعاون في مجالات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالبرامج الأكاديمية وسوق العمل وتبادل الخبرات في تصميم البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات التعريفية بالبرنامج بين الطلبة وأولياء الأمور إلى جانب وضع خطط إعلامية مشتركة للترويج للمشاريع المتفق عليها.

 
gnews

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