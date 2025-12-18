رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فريديه والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجالات العمل الإنساني، وتقديم المساعدات الإغاثية، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.