رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا سيما في مجالات العمل الإنساني، وتقديم المساعدات الإغاثية، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم المتضررين من النزاعات والكوارث، مثمّناً مستوى التعاون القائم بين الجانبين، والذي يسهم في تعزيز الجهود الإنسانية المشتركة، وبما ينسجم مع القيم الإنسانية التي تنتهجها القوات المسلحة الأردنية.
