غوغل تطلق أول بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة في الهند

الوكيل الإخباري- أعلنت "غوغل باي" التابعة لشركة ألفابت، الأربعاء، عن إطلاق أول بطاقة ائتمان رقمية ذات علامة تجارية مشتركة في الهند، بالشراكة مع بنك أكسيس، في خطوة تهدف لتعزيز تحقيق الدخل من قاعدة مستخدميها الكبيرة في سوق التكنولوجيا المالية المزدهر.

ورغم هيمنة غوغل باي في شبكة المدفوعات الموحدة في الهند، فإن خدمتها الأساسية لا تحقق إيرادات مباشرة من المدفوعات بين الأفراد بسبب القيود الحكومية، بينما تحصل على عمولات من خدمات داخل التطبيق مثل دفع الفواتير وإعادة شحن الهواتف.



وتتيح البطاقة الرقمية الجديدة إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت وخارجها من أي مكان، ويقوم بنك أكسيس بإدارة مخاطر الائتمان والإصدار، بينما تحدد أسعار البطاقة والفوائد والرسوم وفق الملف الائتماني للمستخدم، مع وضوح كافة الرسوم في التطبيق. كما تُطبق رسوم على تحويلات الأقساط الشهرية والتأخير في السداد.



ويُعد إطلاق البطاقة خطوة مشابهة لاستراتيجيات منافسين محليين مثل "بايتيم" و"فون بي"، لبيع منتجات الإقراض لمستخدمي الدفع، وسط سوق يبلغ فيه عدد حاملي بطاقات الائتمان نحو 50 مليون شخص، مقارنة بعدد سكان الهند الذي يتجاوز 1.4 مليار، بينما سجلت غوغل باي نحو 7.2 مليار معاملة في أكتوبر وحده.