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مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
الأحد، 22-12-2024 06:23 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت الجامعة الهاشمية، وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب، مذكرة تفاهم، لتدريب طلبة كلية الأعمال للحصول على شهادات مهنية تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل.

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وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، أهمية تعزيز مخرجات التعليم الأكاديمي وإكساب الطلبة مهارات ومعارف لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز أطر التعاون مع شركات محلية وعالمية لها سمعة مرموقة في القطاع المالي بمختلف مجالاته.

 
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