مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب

وأكد نائب رئيس الجامعة الدكتور وصفي الروابدة، أهمية تعزيز مخرجات التعليم الأكاديمي وإكساب الطلبة مهارات ومعارف لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز أطر التعاون مع شركات محلية وعالمية لها سمعة مرموقة في القطاع المالي بمختلف مجالاته.
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