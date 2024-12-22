مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب

الوكيل الإخباري- وقّعت الجامعة الهاشمية، وشركة "واي ام" للاستشارات والتدريب، مذكرة تفاهم، لتدريب طلبة كلية الأعمال للحصول على شهادات مهنية تساعدهم على تلبية متطلبات سوق العمل.

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