الأربعاء 2025-03-26 04:24 م
 

مذكرة تفاهم لتعزيز الريادة والابتكار بين جمعيتي رجال الأعمال وريادة الأعمال الأردنية

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
 
الأربعاء، 26-03-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-    وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون، خاصة العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأردني.

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وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين، وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم.

 

وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال، وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها، إضافة إلى التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وإقامة شراكات استراتيجية تخدم بيئة الأعمال الأردنية.

 
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