مذكرة تفاهم لتعزيز الريادة والابتكار بين جمعيتي رجال الأعمال وريادة الأعمال الأردنية

الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مذكرة تفاهم مع الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، تهدف إلى تدعيم علاقات التعاون، خاصة العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال الأردني.

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وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين، وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم.