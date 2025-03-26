مذكرة تفاهم لتعزيز الريادة والابتكار بين جمعيتي رجال الأعمال وريادة الأعمال الأردنية

وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين، وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم.
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