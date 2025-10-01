مذكرة تفاهم لدعم قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن

05:50 م

وقّعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والشركة الأردنية للرياضات الإلكترونية (JEG Esports)، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الألعاب والرياضات الإلكترونية والتقنيات الرقمية الحديثة.





ووقّع المذكرة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للرياضات الإلكترونية المهندس محمد كناكري.



وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود بين الجانبين في تطوير برامج تدريبية متخصصة لتدريب أفراد وجهات قطاع الرياضات الإلكترونية مثل مقدمي الخدمات واللاعبين في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والمعزز، وصناعة المحتوى الرقمي في مجال الرياضات الالكترونية، إضافة إلى اختبار وتقييم التطبيقات والألعاب الرقمية المبتكرة وتنظيم البطولات والفعاليات المحلية والدولية في مجال الرياضات الالكترونية.



كما تشمل بنود التعاون تنفيذ حملات توعوية لزيادة الوعي بأهمية الرياضات الإلكترونية كقطاع اقتصادي واعد للشباب الأردني، وتقديم الدراسات والاستشارات التقنية، وتطوير منصات وطنية لإدارة الفعاليات والأنشطة الرقمية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركات محلية ودولية وبناء وتطوير مراكز ومساحات متخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية.



وأكد الوزير سميرات، أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023-2027) التي أعدتها الوزارة، والتي تهدف إلى جعل الأردن مركزًا إقليميًا ودوليًا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية تنفيذاً للأولوية الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 المتضمنة توفير الدعم لصناعة الألعاب والرياضات الالكترونية، وأضاف أن هذه الخطوة تمثل ركيزة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب الأردني في ميادين الابتكار والإبداع وتوفير فرص اقتصادية واعدة في القطاع.



من جانبه، قال كناكري إن الشركة ستوظف خبرتها التي تمتد لأكثر من 15 عامًا في تنظيم البطولات وتطوير المواهب الأردنية، لتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بها.