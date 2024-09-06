مراكز الخدمات الحكومية تعلن مواعيد دوامها يوم الاقتراع

الوكيل الإخباري - أعلنت مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي عن ساعات العمل يوم الاقتراع، الثلاثاء المقبل.
حيث أكدت أنها ستقوم باستقبال المواطنين في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 7:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل.
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