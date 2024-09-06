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مراكز الخدمات الحكومية تعلن مواعيد دوامها يوم الاقتراع

احد مراكز الخدمات الحكومية
احدى مراكز الخدمات الحكومية
الجمعة، 06-09-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري - أعلنت مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي عن ساعات العمل يوم الاقتراع، الثلاثاء المقبل.اضافة اعلان


حيث أكدت أنها ستقوم باستقبال المواطنين في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 7:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل.

 
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