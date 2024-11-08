مرصد الزلازل يسجل 138 زلزالا محليا منذ بداية العام الحالي

وأكّد سويدان أنه على الرغم من الأحداث الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، فإنه لم ينتج عنها أي تغير في النشاط الزلزالي، ولم تؤثر على حركة الصفائح التكتونية المسببة للزلازل.
وأوضح أن الزلازل لها خصائص فيزيائية وجيولوجية؛ تحدث بسبب ضغوط متراكمة على الصفائح التكتونية على مر السنين، مما يولد الطاقة التي تتحرر بشكل مفاجئ مسببة الزلازل.
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