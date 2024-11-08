مرصد الزلازل يسجل 138 زلزالا محليا منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- قال مدير مرصد الزلازل، غسان سويدان، إنّ المرصد سجل 138 زلزالا محليا، و260 إقليميا و2024 زلزالا خارج الإقليم، منذ بداية العام 2024.

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وأكّد سويدان أنه على الرغم من الأحداث الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، فإنه لم ينتج عنها أي تغير في النشاط الزلزالي، ولم تؤثر على حركة الصفائح التكتونية المسببة للزلازل.