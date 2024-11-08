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مرصد الزلازل يسجل 138 زلزالا محليا منذ بداية العام الحالي

زلزال
زلزال
الجمعة، 08-11-2024 10:36 ص

الوكيل الإخباري-   قال مدير مرصد الزلازل، غسان سويدان، إنّ المرصد سجل 138 زلزالا محليا، و260 إقليميا و2024 زلزالا خارج الإقليم، منذ بداية العام 2024.

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وأكّد سويدان  أنه على الرغم من الأحداث الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، فإنه لم ينتج عنها أي تغير في النشاط الزلزالي، ولم تؤثر على حركة الصفائح التكتونية المسببة للزلازل.


وأوضح أن الزلازل لها خصائص فيزيائية وجيولوجية؛ تحدث بسبب ضغوط متراكمة على الصفائح التكتونية على مر السنين، مما يولد الطاقة التي تتحرر بشكل مفاجئ مسببة الزلازل.

 
gnews

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