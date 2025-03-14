مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء

وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أهمية تنفيذ المشروع الذي خصص له ما قيمته 190 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.
وأعرب خلال اجتماع تنسيقي عقده مع وفد إدارة مركز زها الثقافي، بحضور عضو مجلس بلدي السلط عن منطقة زي علي العمايرة عن تطلعه إلى أن يصبح المركز نقطة جذب ثقافية وإبداعية تسهم في خدمة المجتمع المحلي.
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