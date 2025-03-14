مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء

الوكيل الإخباري- تسلم مركز زها الثقافي قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مركزه الثقافي في منطقة زي بالسلط من قبل بلدية السلط الكبرى التي قدمت الموقع دعمًا منها لتعزيز البنية التحتية الثقافية في المدينة.

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وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أهمية تنفيذ المشروع الذي خصص له ما قيمته 190 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.