 
الجمعة 2025-03-14 08:11 م
 




            

        








    

        

        

            مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                مركز زها الثقافي
            
                

                    مركز زها الثقافي
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        05:50 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تسلم مركز زها الثقافي قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مركزه الثقافي في منطقة زي بالسلط من قبل بلدية السلط الكبرى التي قدمت الموقع دعمًا منها لتعزيز البنية التحتية الثقافية في المدينة.
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وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أهمية تنفيذ المشروع الذي خصص له ما قيمته 190 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.

وأعرب خلال اجتماع تنسيقي عقده مع وفد إدارة مركز زها الثقافي، بحضور عضو مجلس بلدي السلط عن منطقة زي علي العمايرة عن تطلعه إلى أن يصبح المركز نقطة جذب ثقافية وإبداعية تسهم في خدمة المجتمع المحلي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            بريطانيا تسعى للتعاون مع الصين لمواجهة تأثير تراجع أميركا عن التزاماتها البيئية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علم العراق
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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                                غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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