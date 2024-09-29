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مزارعون يلقون حمضياتهم في الشوارع بالأغوار

من المصدر
من المصدر
الأحد، 29-09-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري-   نفذ عدد من المزارعين في لواء الغور الشمالي، ورؤساء الجمعيات الزراعية والعاملين في القطاع، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الزراعة في اللواء، احتجاجاً منهم على إدخال الحمضيات المستوردة.

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ويقول المحتجون إن "مزارعي الحمضيات لم يجدوا وسيلة للتعبير عن رفضهم لإغراق الأسواق المحلية بالحمضيات المستوردة من الخارج، إلا عن طريق تنفيذ الوقفة، ورفع العبارات واليافطات التي تعرض مطالبهم"، لافتين إلى أن وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإدخال كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة، رغم أن السوق المحلي بات لا يحتمل دخول منتجات الحمضيات السورية واللبنانية والمصرية والأفريقية.

 

ولجأ العديد من المزارعين إلى إفراغ الحمضيات في الشوارع العامة، تعبيراً عن رفضهم لإغراق السوق المحلي بمنتجات الحمضيات المستوردة، وما يقابله من تدني أسعار المنتجات المحلية، داعين إلى حماية المنتج الزراعي المحلي، فيما دعوا وزارة الزراعة إلى ضرورة وقف رخص المستوردين للحمضيات لمدة شهر على الأقل.

 
gnews

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