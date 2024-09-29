مزارعون يلقون حمضياتهم في الشوارع بالأغوار

الوكيل الإخباري- نفذ عدد من المزارعين في لواء الغور الشمالي، ورؤساء الجمعيات الزراعية والعاملين في القطاع، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الزراعة في اللواء، احتجاجاً منهم على إدخال الحمضيات المستوردة.

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ويقول المحتجون إن "مزارعي الحمضيات لم يجدوا وسيلة للتعبير عن رفضهم لإغراق الأسواق المحلية بالحمضيات المستوردة من الخارج، إلا عن طريق تنفيذ الوقفة، ورفع العبارات واليافطات التي تعرض مطالبهم"، لافتين إلى أن وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإدخال كميات كبيرة من الحمضيات المستوردة، رغم أن السوق المحلي بات لا يحتمل دخول منتجات الحمضيات السورية واللبنانية والمصرية والأفريقية.