مستشفى السلط يبدأ بعملية تصوير شرايين القلب التاجية

وقال أبو رمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإجراء يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، مشيرا إلى أن العمل جار على برمجة مواعيد الصور الملونة لشرايين القلب.
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