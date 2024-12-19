مستشفى السلط يبدأ بعملية تصوير شرايين القلب التاجية

الوكيل الإخباري- أعلن مدير مستشفى الحسين "السلط الجديد"، الدكتور رامي أبو رمان، أن المستشفى بدأ في عملية تصوير شرايين القلب التاجية عبر جهاز التصوير الطبقي المحوري، بدلا من إجراء عملية القسطرة التداخلية.

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