 
الخميس 2024-12-19 05:16 م
 

مستشفى السلط يبدأ بعملية تصوير شرايين القلب التاجية

ارشيفية
مستشفى الحسين "السلط الجديد"
الخميس، 19-12-2024 05:11 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مدير مستشفى الحسين "السلط الجديد"، الدكتور رامي أبو رمان، أن المستشفى بدأ في عملية تصوير شرايين القلب التاجية عبر جهاز التصوير الطبقي المحوري، بدلا من إجراء عملية القسطرة التداخلية.

اضافة اعلان


وقال أبو رمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإجراء يعتبر نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة، وذلك لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المراجعين، مشيرا إلى أن العمل جار على برمجة مواعيد الصور الملونة لشرايين القلب.

 
gnews

أحدث الأخبار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية

ارشيفية

أخبار محلية مستشفى السلط يبدأ بعملية تصوير شرايين القلب التاجية

مجلس النواب

شؤون برلمانية "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها

جانب من اللقاء

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية قوي بمبادئه وثابت على مواقفه وعزيز بكرامته

ارشيفية

أخبار محلية الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين من هذه الحوادث

غزة

فلسطين 38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ت

أسواق ومال بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين بلغ 240 مليار دولار



 




الأكثر مشاهدة