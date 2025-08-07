مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية

الوكيل الإخباري- نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في منطقة الحسينية بمحافظة معان بمشاركة فريق طبي متخصص في عدد من المجالات.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن اليوم الطبي المجاني نفذ ضمن فعاليات منتديات الوعظ والإرشاد واشتمل على إجراء فحوصات طبية ومخبرية للمراجعين، إضافة إلى صرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجانا.



وأوضح أن عدد المستفيدين من اليوم الطبي بلغ 286 مراجعا، مشيرا إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية "الترساوند" لفحص السيدات الحوامل ضمن الفحوصات المقدمة.