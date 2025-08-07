مستشفى المقاصد يعالج 286 مريضا بالمجان في الحسينية

وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول، إن اليوم الطبي المجاني نفذ ضمن فعاليات منتديات الوعظ والإرشاد واشتمل على إجراء فحوصات طبية ومخبرية للمراجعين، إضافة إلى صرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجانا.
وأوضح أن عدد المستفيدين من اليوم الطبي بلغ 286 مراجعا، مشيرا إلى استخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية "الترساوند" لفحص السيدات الحوامل ضمن الفحوصات المقدمة.
وأضاف، إن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة المستشفى الهادفة إلى تقديم خدمات طبية مجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، لافتا إلى أن المستشفى نفذ منذ عام 2018 وحتى اليوم ما مجموعه 110 أيام طبية مجانية في مختلف محافظات المملكة استفاد منها ما يزيد على 65 ألف مريض.
