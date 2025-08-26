الثلاثاء 2025-08-26 12:11 م
 

مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول

طائرة تابعة لشركة يورو وينغز
طائرة تابعة لشركة يورو وينغز
 
الثلاثاء، 26-08-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن شركات الطيران منخفضة التكاليف ستستأنف رحلاتها إلى المملكة بعد منتصف أيلول المقبل بشكل تدريجي، على أن ترتفع وتتعاظم أعداد الرحلات والوجهات مع انتظام حركة الرحلات الجوية لهذه الشركات.

اضافة اعلان


وأضاف مستو الثلاثاء، أن العودة ستشمل وجهات عديدة من أوروبا إلى الأردن وبأكثر من 18 وجهة وبارتفاع تدريجي لتشمل وجهات أخرى، مشيراً إلى أن شركتي "راين إير" و"ويز إير" لديهما تصاريح تشغيلية من الهيئة لتسيير رحلات من وإلى الأردن.


ومع ذلك، طلبت الهيئة من الشركتين إبلاغها بعدد الرحلات والأيام التشغيلية التي ستُسير  بها رحلاتها بعد منتصف أيلول تمهيداً لمنح التصاريح التشغيلية اللازمة لهذه الشركات، بحسب مستو.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

عربي ودولي ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

مادبا

أخبار محلية إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز المؤتمرات في سمرقند

أخبار محلية الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

عغغ

فن ومشاهير أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

قطاع غزة

فلسطين قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

فلسطين وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة



 
 





الأكثر مشاهدة