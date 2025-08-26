مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أن شركات الطيران منخفضة التكاليف ستستأنف رحلاتها إلى المملكة بعد منتصف أيلول المقبل بشكل تدريجي، على أن ترتفع وتتعاظم أعداد الرحلات والوجهات مع انتظام حركة الرحلات الجوية لهذه الشركات.

وأضاف مستو الثلاثاء، أن العودة ستشمل وجهات عديدة من أوروبا إلى الأردن وبأكثر من 18 وجهة وبارتفاع تدريجي لتشمل وجهات أخرى، مشيراً إلى أن شركتي "راين إير" و"ويز إير" لديهما تصاريح تشغيلية من الهيئة لتسيير رحلات من وإلى الأردن.