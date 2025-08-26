مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول

وأضاف مستو الثلاثاء، أن العودة ستشمل وجهات عديدة من أوروبا إلى الأردن وبأكثر من 18 وجهة وبارتفاع تدريجي لتشمل وجهات أخرى، مشيراً إلى أن شركتي "راين إير" و"ويز إير" لديهما تصاريح تشغيلية من الهيئة لتسيير رحلات من وإلى الأردن.
ومع ذلك، طلبت الهيئة من الشركتين إبلاغها بعدد الرحلات والأيام التشغيلية التي ستُسير بها رحلاتها بعد منتصف أيلول تمهيداً لمنح التصاريح التشغيلية اللازمة لهذه الشركات، بحسب مستو.
