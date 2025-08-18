مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

الوكيل الإخباري- تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الوجبات الساخنة وتكايا الطعام في قطاع غزة منذ بداية الأزمة، وذلك بدعم كريم من الحملة الأردنية لنصرة الأشقاء في غزة ووقفية خير الأردن للتنمية وغرفة تجارة إربد ولجنة زكاة المناصرة الأردنية وغيرهم من المتبرعين الأفراد والمؤسسات، الذين تكاتفوا لتأمين التمويل اللازم وضمان استمرارية هذا المشروع الحيوي لنصرة الأشقاء في غزة.

ويُنفَّذ المشروع بشكل يومي لتأمين مئات الوجبات الساخنة وتوزيعها مباشرة على الأسر المتضررة في مخيمات النزوح والمستشفيات والمدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، بما يضمن وصول الغذاء إلى الفئات الأشد ضعفاً وسط ظروف إنسانية صعبة وغير مسبوقة يشهدها القطاع.