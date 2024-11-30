مشروع الزعفران في جرش .. يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل

وقالت إحدى صاحبات المشروع المهندسة الزراعية لينا أبو دلبوح أنها منذ تخرجها حرصت على تحقيق حلمها في مجال زراعة الزعفران على الطريقة الهوائية التي لا تحتاج الى الغذاء او المياه لتأمين احتياجاتها ومستلزماتها وخصوصا ان زراعة الزعفران تعد مجدية اقتصاديا، حيث يصل سعر الغرام الواحد إلى 10 دنانير.
وبينت ان مشروعها يعد الأول من نوعه حيث يستخدم فيه نمط زراعي حديث ويتم إضافته في العديد من الأدوية الخاصة بالزهايمر وسرطان الكبد، مبينة ان الزعفران من أغلى أنواع التوابل ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم، ويزيد من حساسية الجسم للأنسولين، كما يحسّن من قدرة الإبصار عند البالغين، إلى جانب تقوية ذاكرة المصابين بالزهايمر.
وأشارت ابو دلبوح الى ان مشروعها جاء بتمويل من مؤسسة نهر الأردن والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وشركة البيئة الخضراء.
وقال المزارع محمد عضيبات أن الزعفران أو ما يعرف "بالذهب الأحمر" يعد تجربة فريدة وواعدة لمساعدة الأسر الريفية بالربح الوفير في حال تم زراعته في حدائق المنازل والمساحات البينية بين الأشجار وخصوصا أن أسعار بيعه مرتفعة.
من جانبها، أشارت رئيسة جمعية الكوثر للإحسان الخيرية كوثر القيسي أن الزعفران يستخدم كذلك في تصنيع المستحضرات الطبية التي تخلو من أية مواد كيميائية والصابون والكريمات والتجميل.
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