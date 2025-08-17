مع بداية الفصل الدراسي الجديد .. مناهج رقمية جديدة لطلاب المدارس

المناهج الجديدة بدأت بتطبيقها في بعض الصفوف منذ العام الماضي، وتُستكمل هذا العام لتشمل باقي الصفوف، وتغطي محاور أساسية مثل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، إنترنت الأشياء، الخوارزميات، الشبكات والإنترنت.
هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بتزويد طلبته بمهارات المستقبل، وتمكينهم للانخراط في سوق العمل الرقمي بثقة وكفاءة.
