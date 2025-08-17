مع بداية الفصل الدراسي الجديد .. مناهج رقمية جديدة لطلاب المدارس

05:55 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742599 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرًا، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج، عن تطوير مناهج المهارات الرقمية لكافة الصفوف من الأول حتى التوجيهي، في خطوة نوعية تعزز التحول الرقمي في التعليم. اضافة اعلان





المناهج الجديدة بدأت بتطبيقها في بعض الصفوف منذ العام الماضي، وتُستكمل هذا العام لتشمل باقي الصفوف، وتغطي محاور أساسية مثل: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، إنترنت الأشياء، الخوارزميات، الشبكات والإنترنت.



هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بتزويد طلبته بمهارات المستقبل، وتمكينهم للانخراط في سوق العمل الرقمي بثقة وكفاءة.