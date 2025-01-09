 
الخميس 2025-01-09 06:37 م
 

مفوضية اللاجئين: ندعم الراغبين بالعودة إلى سوريا بطرق متنوعة

سوريا
سوريا
الخميس، 09-01-2025 05:59 م
الوكيل الإخباري-   - أكدت المفوضية السامية للاجئين، التزامها بدعم اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية إلى سوريا بطرق متنوعة.اضافة اعلان


وتقدم المفوضية المشورة والمعلومات حول مختلف القضايا المتعلقة بالعودة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالوثائق، تعمل المفوضية على دراسة خيارات توسيع الدعم لتشمل خدمات النقل واللوجستيات.

وبينت أنه سيتم مشاركة أي تفاصيل أو تحديثات جديدة مع اللاجئين عبر قنواتها الرسمية وذلك فور توفرها.
 
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