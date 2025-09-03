مفوضية اللاجئين: 70 دينارا لكل سوري يقرر العودة الطوعية من مخيمي الزعتري والأزرق

12:58 م

الوكيل الإخباري- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، إذ تتضمن تقديم مساعدة نقدية مقدارها 70 دينارًا أردنيًا لكل فرد من الأسر الراغبة بالعودة طوعيا.





وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه أن البرنامج الجديد سيكون "مؤقتا وتجريبيا" لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، يقتصر في مرحلته الحالية على مخيمي الزعتري والأزرق، ويعتمد على توفر التمويل، كما يوفر البرنامج خدمة النقل المجاني لأي لاجئ يرغب بالعودة.



وأشار طه إلى أن المفوضية ستبدأ باستقبال طلبات برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية عبر خط المساعدة ابتداءً من 7 أيلول الحالي، وتستهدف عدة فئات من الحالات الأشد ضعفًا.



وتطمح المفوضية إلى أن يشمل البرنامج نحو 10 آلاف لاجئ ضمن مرحلته التجريبية، على أن يتم توسيعه لاحقًا ليشمل اللاجئين خارج المخيمات إذا توفر تمويل إضافي.



كما أوضح طه أن كل عائلة عائدة قد تكون مؤهلة للحصول على 400 دولار أميركي تصرف في مكاتب المفوضية في سوريا وفق معايير الأهلية التي تحددها المفوضية.



وأشار إلى أن هذه المساعدة النقدية تُصرف لمرة واحدة قبل المغادرة، وتهدف إلى دعم الأسر في تغطية النفقات الأساسية المرتبطة بالعودة مثل: تكاليف النقل، تجهيز الوثائق الرسمية للازمة للسفر، شراء الأدوية والمستلزمات الضرورية، أو تسديد الديون.





وأوضح طه أن الاستفادة من منحة الـ70 دينارًا تقتصر على اللاجئين المسجلين في مخيمي الزعتري والأزرق، ممن يحملون وثائق تسجيل سارية.



ويندرجون ضمن واحدة على الأقل من الفئات التالية؛ الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، الأسر التي لديها مريض مزمن أو يعاني من مرض خطير، الأسر التي تعيلها امرأة، الأسر التي تضم فردًا يزيد عمره عن 60 عامًا، والأسر الكبيرة المكونة من عشرة أفراد أو أكثر.



أما الأسر غير المشمولة بهذه الفئات في المخيمات، وكذلك اللاجئون المقيمون خارج المخيمات، فسيواصلون الاستفادة من خدمة النقل المجاني عبر شركة جت بدون الحصول على المساعدة النقدية في المرحلة الحالية، وفق طه.