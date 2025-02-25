 
الثلاثاء 2025-02-25 04:02 م
 

مكافحة المخدرات تكشف طريقة جديدة للتهريب الدولي للمخدرات عبر الطرود البريدية - صور

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 25-02-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كشفوا طريقة جديدة خطرة وقاتلة ابتكرها المهربون الدوليون لتهريب المواد المخدرة الكيميائية. 

 وأكّد الناطق الإعلامي أنّ العاملين في الإدارة داخل مطار الملكة علياء الدولي وبالتعاون مع الاجهزة الامنية والجمارك داخل المطار اشتبهوا بأحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول بعد فحصه ظاهريا حيث اتخذت الإجراءات القانونية لضبطه وفتحه. 

وأشار إلى أنه وعند فتح الطرد تبين  احتواؤه على مجموعة من الأوراق البيضاء والملونة فقط ونتيجة لوجود معلومات مسبقة لدى الادارة حول اتباع بعض المهربين لمثل هذه الطرق الجديدة لتهريب المخدرات الكيميائية، حيث أرسلت على الفور للفحص ليتبين بأنها مشبعة بالمواد الكيميائية المخدرة  كما تم الاشتباه بها .

وبتتبع الطرد البريدي تبين أنه مسجل باسم شخص وهمي حيث تم من خلال التحقيقات وبالاشتراك مع الأجهزة المعنية العاملة في المطار تحديد هوية المشتبه به في القضية والقي القبض عليه بعد كمين أعد لتلك الغاية وبتفتيش منزله عثر على مجموعة من الهويات والوثائق المزورة، من ضمنها الاسم المسجل الطرد باسمه واعترف بالتحقيق معه بمراسلة جهات خارجية لتهريب المخدرات في إحدى الدول العربية والاتفاق معهم على إرسال تلك المواد  .

وبين الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات ثبت تورط ثلاثة أشخاص آخرين بالقضية وأُلقي القبض عليهم جميعاً وبتفتيش منزل أحدهم عثر على كمية من المواد المخدرة ومجموعة من الأوراق المشبعة بالمواد المخدرة، وجرت إحالة القضية للقضاء وجرى كذلك مخاطبة الدولة العربية وإخطارهم  بتفاصيل القضية وما توفر من معلومات حول تلك الشبكة .

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