الأحد 2025-09-21 10:54 ص
 

ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة يواصل أعماله لليوم الثاني

الأحد، 21-09-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في دورته الثالثة، أعماله لليوم الثاني تحت شعار "الإعلام من الحرية والحماية إلى التمكين والتغيير".

ويشارك في الملتقى ما يزيد على 750 إعلاميا وإعلامية، وناشطين وناشطات، وصانعي محتوى، وخبراء، ومؤسسات دولية، والعديد من الشركاء من مختلف دول العالم.

 
 
