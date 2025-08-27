الأربعاء 2025-08-27 11:52 ص
 

مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

خليل محمد ابو دلال
خليل محمد ابو دلال
 
الأربعاء، 27-08-2025 11:22 ص
الوكيل الإخباري-   ناشد المواطن محمد ابو دلال الأردنيين في البحث عن ابنه خليل محمد ابو دلال وعمره 14 عاما المفقود منذ مساء يوم الخميس الماضي في العاصمة عمان.اضافة اعلان


 وقال ابو دلال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنه خرج من منزله في منطقة الجبل الاخضر  في العاصمة عمان  مساء الخميس الماضي وقد شوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة في منطقة حي نزال ولم يعد من ذلك الوقت.
ولفت  إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، مبينا  أن ابنه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات مع احد.

 وناشد ابو دلال المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (٠٧٩٧٢٢٩٣٥٤).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غلغلغل

طب وصحة الشوكولاتة الداكنة.. ليست مجرد حلوى بل غذاء للدماغ والأمعاء

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية "المعونة الوطنية" يدعو الأسر المنتفعة للتسجيل في برامج التدريب المهني

بببب

طب وصحة دراسة: الصيام المتقطع الصارم قد يضاعف خطر الوفاة القلبية

خليل محمد ابو دلال

أخبار محلية مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

صورة للنائب الاسبق موسى ابو سويلم يتوسط نجليه المرحوم ايمن على يمين الصورة والشاب عبد الرحمن على يسار الصورة

خاص بالوكيل نجل النائب الاسبق ابو سويلم ينعى والده وشقيقه ويكشف تفاصيل مراسم الدفن - صورة

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار

عربي ودولي قتيلة وجريحان في ضربات روسية على خيرسون جنوب أوكرانيا

لر

طب وصحة بذور الكتان.. غذاء خارق يدعم النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض

ؤرلاى

طب وصحة أخطاء شائعة في تحسين النوم قد تؤدي إلى الأرق



 
 





الأكثر مشاهدة