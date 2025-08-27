مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

11:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743807 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن محمد ابو دلال الأردنيين في البحث عن ابنه خليل محمد ابو دلال وعمره 14 عاما المفقود منذ مساء يوم الخميس الماضي في العاصمة عمان. اضافة اعلان





وقال ابو دلال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنه خرج من منزله في منطقة الجبل الاخضر في العاصمة عمان مساء الخميس الماضي وقد شوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة في منطقة حي نزال ولم يعد من ذلك الوقت.

ولفت إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، مبينا أن ابنه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات مع احد.



وناشد ابو دلال المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (٠٧٩٧٢٢٩٣٥٤).