مناشدة للبحث عن فتى مفقود في عمان

وقال ابو دلال لـ"الوكيل الإخباري"، إن ابنه خرج من منزله في منطقة الجبل الاخضر في العاصمة عمان مساء الخميس الماضي وقد شوهد للمرة الأخيرة يوم الجمعة في منطقة حي نزال ولم يعد من ذلك الوقت.
ولفت إلى أنه جرى إبلاغ الجهات الأمنية بالحادثة، مبينا أن ابنه لا يعاني من أي أمراض وصحته جيدة ولا يوجد لديه أي خلافات مع احد.
وناشد ابو دلال المواطنين الاتصال على الرقم الآتي في حال وجود معلومات عنه (٠٧٩٧٢٢٩٣٥٤).
