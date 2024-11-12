منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة غدا

الوكيل الإخباري- يعقد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “هيئة الخدمة والإدارة العامة الواقع والتطلعات” في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.

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