منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة غدا

ويتمحور اللقاء حول تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وإنجازات الهيئة خلال الأشهر العشرة الماضية بعد إنشائها والمتعلقة بالأطر التنظيمية والتشريعية وبناء قدرات العاملين في وحدات الموارد البشرية ووصف وتصنيف الوظائف المبني على الكفايات الوظيفية، إضافة إلى الحديث عن أبرز ملامح ومشاريع استراتيجية الهيئة للأعوام (2024-2027).
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