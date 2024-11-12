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منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة غدا

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 12-11-2024 06:32 م

الوكيل الإخباري-    يعقد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “هيئة الخدمة والإدارة العامة الواقع والتطلعات” في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء.

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ويتمحور اللقاء حول تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، وإنجازات الهيئة خلال الأشهر العشرة الماضية بعد إنشائها والمتعلقة بالأطر التنظيمية والتشريعية وبناء قدرات العاملين في وحدات الموارد البشرية ووصف وتصنيف الوظائف المبني على الكفايات الوظيفية، إضافة إلى الحديث عن أبرز ملامح ومشاريع استراتيجية الهيئة للأعوام (2024-2027).

 
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