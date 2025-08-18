منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

ويتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
