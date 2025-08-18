الإثنين 2025-08-18 01:07 م
 

منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات

منتدى التواصل الحكومي
 
الإثنين، 18-08-2025 12:57 م

الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "منظومة التحول الرقمي وإصدار جواز السفر الإلكتروني" عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مقر وزارة الاتصال الحكومي.

ويتناول اللقاء إنجازات دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومشاريعها وخدماتها الإلكترونية ومنظومة التحول الرقمية وتطوير بيئة الخدمة الحكومية، الهادف لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم واختصار وقتهم وجهدهم.


ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية والصحفية المرخصة الراغبين بحضور اللقاء التواجد في مقرها قبل ثلث ساعة من الموعد وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 
