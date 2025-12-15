"تربية مأدبا" تحقق نتائج إيجابية في تطبيق التعليم الدامج

الوكيل الإخباري- حققت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا نتائج إيجابية عقب تطبيقها خطط التعليم الدامج، الهادفة إلى دمج الطلبة من "ذوي الإعاقة" في المدارس الحكومية، من خلال تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تمكنهم من تلقي تعليمهم، باعتباره حقا مكفولا بموجب الدستور والقانون.

وقال مدير المديرية الدكتور يوسف أبو الخيل، إن المديرية خصصت مدرستين للتعليم الدامج، هما أم أيمن الثانوية المختلطة وخولة بنت الأزور الثانوية للبنات، وذلك استنادا إلى أعداد الطلبة من "ذوي الإعاقة" في كل منهما؛ إذ يبلغ عددهم 27 طالبا في مدرسة أم أيمن، و17 طالبة في مدرسة خولة بنت الأزور، فيما يصل العدد الإجمالي للطلبة من ذوي الإعاقة في مدارس المديرية إلى 207 طلاب.



وأضاف أنه جرى توفير معلمين مساندين من ذوي تخصص التربية الخاصة لمتابعة العملية التعليمية للطلبة من "ذوي الإعاقة" في كل مدرسة، إلى جانب تشكيل فريق متعدد التخصصات يضم أخصائي علاج طبيعي، وأخصائي علاج وظيفي، وأخصائي نطق، وأخصائي تأهيل بصري، لتقديم الخدمات اللازمة داخل المدارس المعتمدة وعقد الجلسات الخاصة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتمكين الطلبة من المشاركة في مختلف الأنشطة المدرسية.



وأوضح أن هناك 28 مدرسة مستضيفة لذوي الإعاقة في المدارس التابعة للمديرية، وقد عملت وزارة التربية على توفير معلمين مساندين لها، ولكن بأعداد أقل مقارنة بالمدارس المعتمدة كمدارس دامجة، مؤكدا فتح المجال أمام أي طالب يرغب بالانتقال إلى المدارس المعتمدة للتعليم الدامج لتلقي خدمات أوسع وأشمل لذوي الإعاقة.



وبين أن الطلبة "ذوي الإعاقة الذهنية" و"ذوي الإعاقة الشديدة" يلقون عناية خاصة من وزارة التربية، حيث تم تخصيص مدرستين لهذه الإعاقات، هما مدرسة مأدبا الأساسية ومدرسة أم أيمن، بواقع 10 طلاب لكل مدرسة، كما تم توفير حافلة نقل خاصة لهؤلاء الطلبة مراعاة لطبيعة إعاقاتهم الشديدة، إضافة إلى توفير معلمين مساندين وكوادر متخصصة بهذه الإعاقات.



وأعربت أم محمد الخواطرة، عن شكرها لفريق التعليم الدامج في مدرسة خولة بنت الأزور على الرعاية التي قدموها لابنها "محمد" منذ مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني حاليا، إذ يعاني من شلل دماغي أثر بشكل كامل على أحد أطرافه.



وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة والرعاية المتخصصة أسهمتا في تحسن حالته، حيث أصبح قادرا على رفع يده والمشي بصورة جيدة.



وأوضحت أن ابنها يعاني من تأخر في الإدراك ويعتمد بشكل أساسي على الذاكرة البصرية، إلا أن مستواه الدراسي يشهد تطورا ملحوظا، ويتلقى معاملة متساوية داخل الغرفة الصفية أسوة بزملائه من الطلبة.



ويهدف التعليم الدامج، وفق استراتيجية وزارة التربية، إلى توفير خدمات الدمج للطلبة "ذوي الإعاقة" في المدارس القريبة من أماكن سكنهم، وضمان قبولهم في مدارس الوزارة، وإزالة العوائق التي تحول دون وصولهم إلى التعليم، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المدارس، بما يكفل توفير تعليم نوعي وشامل لجميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الإعاقة.