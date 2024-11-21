منتدى الصحة الأردني ينظم لقاء توعوياً حول مقاومة مضادات الميكروبات

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، لقاء في منتدى الصحة الأردني، للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، بمشاركة مديري إدارات المستشفيات والرعاية الصحية الأولية والأوبئة والمديريات التابعة لهم ومدراء مديريات الصحة في المحافظات ومدراء المستشفيات الحكومية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، ان اللقاء يأتي بالتزامن مع إطلاق الفعاليات التوعوية بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات والذي يصادف في الفترة 18 ــ 24 تشرين الثاني من كل عام، وذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة بالتوعية بأهمية التصدي لظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات مع الشركاء والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية للتصدي لظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات 2023 ــ 2025.



وأكد مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور رياض الشياب، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والجهات الشريكة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (2023-2025) من خلال توحيد الجهود الوطنية لكسب تأييد المجتمع المحلي حول أهمية الاستخدام الرشيد للعلاجات بشكل عام وخاصة مضادات الميكروبات وبما يشمل ذلك المضادات الحيوية.



وخلال استعراض التقرير السنوي للخطة أكد المشاركون في اللقاء تكاملية النهج الذي تتبعه الوزارة لتتبنى التوجهات الوطنية التي تدعو للاستجابة لهذه الظاهرة من خلال دعمها لتنفيذ الأنشطة المختلفة سواء الموجهة للكوادر الصحية لتعزيز دورهم في الحد من هذه الظاهرة أو الأنشطة التوعوية الموجهة للمجتمع لتعريف المجتمع بهذه الظاهرة ودعوته لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات والتوقف عن الاستخدام الخاطئ لها دون استشارة طبية.



وتنفذ وزارة الصحة من خلال مديرية التوعية والإعلام الصحي حملة رقمية للتوعية بهذه الظاهرة تهدف إلى تعزيز الممارسات السلوكية الإيجابية المرتبطة بالحد من هذه الظاهرة، من خلال النشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وصفحات مديرية التوعية والإعلام الصحي ولجان صحة المجتمع لتحقيق تغطية شاملة ومتكاملة في كافة محافظات المملكة بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المتخصصة للتغيير السلوكي والاجتماعي بالتعاون مع وحدات التوعية والإعلام الصحي في مديريات الصحة بالمحافظات ولجان صحة المجتمع من خلال تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف أفراد المجتمع لدعوتهم لاستشارة الطبيب المختص قبل استخدام مضادات الميكروبات إضافة إلى برنامج تعزيز الصحة والذي ينفذ من قبل الكوادر الصحية في المراكز الصحية.