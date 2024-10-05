منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

آلية التقديم:
تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وارفاق الوثائق المطلوبة وارساله الى البريد الالكتروني التالي: [email protected]
وللاطلاع على مزيد من المعلومات والوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الجزئية الدخول الى الموقع الالكتروني التالي: https://admissions.tiu.edu.iq/contact-us
ملاحظات:
للاطلاع على نسبة الخصم الممنوحة للطبة في تخصصات الجامعة (اضغط هنا)
نموذج طلب التسجيل للطلاب الدوليين (اضغط هنا).
للاطلاع على التعليمات التي يجب على الطلبة الالتزام بها (اضغط هنا)
يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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