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منح دراسية للأردنيين مقدمة من جامعة عراقية في برنامج البكالوريوس

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 11:13 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم جامعة تيشك الدولية / جمهورية العراق خصم خاص للطلبة الأردنيين بنسبة (50%) من الرسوم الجامعية طيلة فترة الدراسة في الجامعة، مع توفير السكن الداخلي للطلبة (الذكور والاناث) وبأسعار مخفضة، وتضم الجامعة ثمان كليات: (طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، العلوم التطبيقية، التربية، القانون، إدارة الأعمال) علماً بأن الجامعة ستقوم بإجراء امتحان كفاءة باللغة الإنجليزية للطلبة المتقدمين بطلبات (مقابلة عبر الانترنت مع لجنة تحضيرية) لتقييم مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية.اضافة اعلان


آلية التقديم:

تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وارفاق الوثائق المطلوبة وارساله الى البريد الالكتروني التالي:  [email protected]
وللاطلاع على مزيد من المعلومات والوثائق المطلوبة بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الجزئية الدخول الى الموقع الالكتروني التالي: https://admissions.tiu.edu.iq/contact-us

ملاحظات:

للاطلاع على نسبة الخصم الممنوحة للطبة في تخصصات الجامعة (اضغط هنا)
نموذج طلب التسجيل للطلاب الدوليين (اضغط هنا).
للاطلاع على التعليمات التي يجب على الطلبة الالتزام بها (اضغط هنا)

يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
 
gnews

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