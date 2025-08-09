الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

وجاءت تصريحات قائد القوات الجوية الهندية، المارشال أ. ب. سينغ، خلال فعالية بمدينة بنغالورو الجنوبية، وأشار إلى أن معظم الطائرات الباكستانية أُسقطت بواسطة نظام صواريخ "أرض-جو إس-400" الهندي روسي الصنع. واستشهد ببيانات التتبع الإلكتروني لتأكيد الضربات.
وأضاف: "لدينا ما لا يقل عن خمس مقاتلات مؤكَّدة، وطائرة كبيرة واحدة"، مبيناً أن الطائرة الكبيرة، التي قد تكون طائرة مراقبة، أُسقطت على مسافة 300 كيلومتر.
وقال: "هذه في الواقع أكبر عملية إسقاط جوي مسجَّلة على الإطلاق"، مما أثار تصفيقاً حاراً من الحشد الذي ضم ضباطاً في القوات الجوية وقدامى المحاربين ومسؤولين حكوميين وصناعيين.
ولم يستجب الجيش الباكستاني فوراً لطلب التعليق من "رويترز".
ولم يذكر سينغ نوع الطائرات المقاتلة التي أُسقطت، لكنه قال إن الغارات الجوية أصابت أيضاً طائرة استطلاع إضافية و"بعض مقاتلات إف-16" كانت متمركزة في حظائر بقاعدتين جويتين جنوب شرق باكستان.
وكانت إسلام آباد، التي يعتمد سلاحها الجوي بشكل أساسي على طائرات صينية الصنع وطائرات "إف-16" أمريكية، قد نفت سابقاً أن تكون الهند قد أسقطت أي طائرة باكستانية خلال القتال الذي اندلع بين الجارتين النوويتين في الفترة من 7 إلى 10 مايو.
روسيا اليوم
