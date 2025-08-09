السبت 2025-08-09 04:54 م
 

مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

ا
أرشيفية
 
السبت، 09-08-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية الخالدية عن بدء تنفيذ مشروع تركيب نظام خلايا شمسية بنظام ربط ونقل الطاقة الكهربائية بالعبور، وذلك ضمن جهودها للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وتخفيض كلف الطاقة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس جميل المشاقبة، أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 420 ألف دينار ممولة من موازنة البلدية، يتضمن تصميم وتوريد وتركيب نظام خلايا شمسية بقدرة 500 كيلو واط، إضافة إلى إنشاء مبنى إداري لإدارة المشروع.


وأشار إلى أن المشروع، فور إنجازه، سيسهم في تخفيض فاتورة إنارة الشوارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، ما يتيح للبلدية إعادة توجيه هذه الوفورات المالية نحو تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الخالدية.


وأكد المشاقبة، أن المشروع يعد من المبادرات الصديقة للبيئة، كونه يعتمد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وهو ما يعزز من توجهات البلدية نحو الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

عربي ودولي الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

من موقع الحادث

عربي ودولي استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

ت

الوفيات وفيات السبت 9-8-2025

ن

منوعات عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي

ا

أخبار محلية مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

ل

أخبار محلية بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

ل

أخبار محلية مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة

h

فلسطين 39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة