مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس جميل المشاقبة، أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 420 ألف دينار ممولة من موازنة البلدية، يتضمن تصميم وتوريد وتركيب نظام خلايا شمسية بقدرة 500 كيلو واط، إضافة إلى إنشاء مبنى إداري لإدارة المشروع.
وأشار إلى أن المشروع، فور إنجازه، سيسهم في تخفيض فاتورة إنارة الشوارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، ما يتيح للبلدية إعادة توجيه هذه الوفورات المالية نحو تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الخالدية.
وأكد المشاقبة، أن المشروع يعد من المبادرات الصديقة للبيئة، كونه يعتمد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وهو ما يعزز من توجهات البلدية نحو الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك
-
مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة
-
وزير الشباب: ديمومة جاهزية المرافق الرياضية أولوية
-
انطلاق ورشة الإعلام الرياضي المدرسي
-
تنفيذ تدريبات المهارات الشخصية والمهنية للمتدربين ضمن مشروع " التدريب في الشركات الناشئة"
-
تكريم 42 نزيلاً نجحوا في امتحان التوجيهي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل
-
الطفيلة: جولات ميدانية مشتركة لحصر الاحتياجات والمشاريع التنموية
-
الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد