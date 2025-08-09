مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الخالدية عن بدء تنفيذ مشروع تركيب نظام خلايا شمسية بنظام ربط ونقل الطاقة الكهربائية بالعبور، وذلك ضمن جهودها للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وتخفيض كلف الطاقة.

وأكد رئيس لجنة البلدية المهندس جميل المشاقبة، أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 420 ألف دينار ممولة من موازنة البلدية، يتضمن تصميم وتوريد وتركيب نظام خلايا شمسية بقدرة 500 كيلو واط، إضافة إلى إنشاء مبنى إداري لإدارة المشروع.



وأشار إلى أن المشروع، فور إنجازه، سيسهم في تخفيض فاتورة إنارة الشوارع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة، ما يتيح للبلدية إعادة توجيه هذه الوفورات المالية نحو تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق الخالدية.