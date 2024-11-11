مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.
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