مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29"، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو.

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