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مندوبا عن الملك.. ولي العهد يشارك الثلاثاء بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

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ولي العهد
الإثنين، 11-11-2024 11:54 ص

الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم غد الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29"، الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان في العاصمة باكو.

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ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.

 
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