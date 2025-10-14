مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي القضاة والحجازي والكلوب والخالدي

ففي منطقة عين جنا بمحافظة عجلون، قدّم العيسوي واجب العزاء بوفاة المرحوم النائب الأسبق والعميد المتقاعد الحاج سلمان مفلح القضاة، والد السفير الأردني في سوريا، ناقلًا إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القضاة تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفي لواء قصبة إربد بمحافظة إربد، زار العيسوي بيت عزاء المرحوم المهندس عمر سعد الحجازي، حيث نقل باسم جلالة الملك وسمو ولي العهد خالص التعازي والمواساة إلى أسرته وعموم عشيرة الحجازي، داعيًا الله أن يشمل الفقيد برحمته الواسعة.
كما زار العيسوي مدينة السلط بمحافظة البلقاء، وقدم واجب العزاء بوفاة المرحوم ماهر محمد الكلوب، ناقلًا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى أسرته وعموم عشيرة الكلوب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمّان، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة عائشة عبدالرزاق الدباس، زوجة طارق عارف الخالدي، وإلى عموم عشيرتي الخالدي والدباس، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
