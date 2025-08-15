مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر

الجمعة 2025-08-15 07:51 م
 

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر . اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل بيدر. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده، بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء محافظ العاصمة ياسر العدوان.
 
 
