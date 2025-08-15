مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة الصحفي جهاد أبو بيدر

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل بيدر. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده، بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء محافظ العاصمة ياسر العدوان.
-
أخبار متعلقة
-
268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص للبر والإحسان في بلاص بعجلون
-
الفايز ينعى العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي
-
العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين ووفدًا قانونيًا
-
العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء
-
التربية تلغي قرار أسس القبول الأخيرة للطلبة غير الأردنيين في المدارس الحكومية
-
إربد: تطور ملحوظ في الخدمة الصحية بمستشفى الأميرة بسمة
-
تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر
-
السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها