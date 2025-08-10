مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل المفتي. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده، بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذّر من السيول في جنوب المملكة
-
رئيس لجنة أمانة عمان والسفير المكسيكي يبحثان تعزيز التعاون
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة النائب الأسبق مفيد المبسلط
-
الأزرق الجنوبي يسجّل 46° مئوية ويتصدر قياسات الحرارة في الأردن
-
التنمية الاجتماعية: 11 طالبا وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون "التوجيهي"
-
رئيس "منطقة العقبة" يطلع على خطط تطوير الميناء
-
مذكرة تفاهم بين "البلقاء التطبيقية" والمجلس الوطني لشؤون الأسرة
-
"عمل معان" توجه 131 مخالفة وتضبط 3 حالات تشغيل أطفال