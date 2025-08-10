مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة نجل رئيس الوزراء الأسبق المفتي

الأحد 2025-08-10 07:57 م
 

الأحد، 10-08-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل المفتي  بوفاة باسل سعيد المفتي نجل رئيس الوزراء الأسبق سعيد المفتي وشقيق الشهيد عزمي المفتي .


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل المفتي. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده، بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


